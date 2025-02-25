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Дориан Финни-Смит о матче с «Далласом»: «Лука выйдет с хорошим настроем. Мы его поддержим»

Дориан Финни-Смит поделился ожиданиями от матча с «Далласом».

«Лука выйдет с хорошим настроем, но не только он, а вся наша команда. Мы его поддержим. Нам предстоит очень серьезная игра.

Нужно оставаться единым целым. Мы приняли вызов. Когда ты профессионал, то обязан в каждом матче играть одинаково. Будем над этим работать. Но если брать последние пару недель, мы отлично отрабатывали и должны продолжать в том же духе.

Нужно одерживать победы, стараться быть лучшей версией самих себя перед последним отрезком сезона», – заявил форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: LA Times
logoЛейкерс
logoДориан Финни-Смит
logoЛука Дончич
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logoНБА
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