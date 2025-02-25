Дориан Финни-Смит о матче с «Далласом»: «Лука выйдет с хорошим настроем. Мы его поддержим»
Дориан Финни-Смит поделился ожиданиями от матча с «Далласом».
«Лука выйдет с хорошим настроем, но не только он, а вся наша команда. Мы его поддержим. Нам предстоит очень серьезная игра.
Нужно оставаться единым целым. Мы приняли вызов. Когда ты профессионал, то обязан в каждом матче играть одинаково. Будем над этим работать. Но если брать последние пару недель, мы отлично отрабатывали и должны продолжать в том же духе.
Нужно одерживать победы, стараться быть лучшей версией самих себя перед последним отрезком сезона», – заявил форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: LA Times
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