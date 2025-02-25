«Проснулся зверь». Критика от «Далласа» по поводу веса послужила мотивацией для Луки Дончича

Критика от «Мэвс» мотивировала Луку Дончича.

Об этом пишет журналиста ESPN Дэйв Макменамин.

«Хотя Дончич публично не комментировал постоянный поток утечек из «Мэверикс», пренебрежительно отзывающихся о его весе и физическом состоянии, один источник, близкий к Дончичу, сообщил ESPN, что комментарии послужили мотивацией.

«Внутри него проснулся зверь», — передает слова источника Макменамин.

Согласно источнику, во время перерыва на Матч всех звезд, Дончич тренировался с ассистентом главного тренера «Лейкерс » Скоттом Бруксом на частной открытой площадке по два часа в день.

Сегодня Дончич впервые сыграет против «Далласа» в составе «Лейкерс».