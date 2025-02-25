«Оклахома» сильнее всех в НБА превзошла ожидания за последние 15 лет. «Лейкерс» на последнем месте
«Тандер» лидирует среди команд, которые превзошли ожидания за последние 15 лет.
Эксперт Лев Акабас опубликовал график, на котором видно, как каждая команда лиги выступила относительно предсезонных ожиданий за последние 15 лет.
Сильнее всех превзошла ожидания «Оклахома». В пятерку лидеров также входят «Юта», «Торонто», «Индиана» и «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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