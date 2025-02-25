  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Оклахома» сильнее всех в НБА превзошла ожидания за последние 15 лет. «Лейкерс» на последнем месте
Фото
12

«Оклахома» сильнее всех в НБА превзошла ожидания за последние 15 лет. «Лейкерс» на последнем месте

«Тандер» лидирует среди команд, которые превзошли ожидания за последние 15 лет.

Эксперт Лев Акабас опубликовал график, на котором видно, как каждая команда лиги выступила относительно предсезонных ожиданий за последние 15 лет.

Сильнее всех превзошла ожидания «Оклахома». В пятерку лидеров также входят «Юта», «Торонто», «Индиана» и «Сан-Антонио».

Худший показатель у «Лейкерс» и «Детройта».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
logoОклахома-Сити
logoДетройт
logoИндиана
logoНБА
logoЛейкерс
Баскетбол - фото
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдвардс накрыл Шэя в концовке овертайма. «Миннесота» отыграла 16 очков за 4 минуты 
10вчера, 09:30
Крис Финч: «Оклахома» постоянно фолит. При этом до Гилджес-Александера нельзя дотронуться»
42вчера, 06:54
НБА. «Индиана» уступила «Денверу», «Оклахома» в овертайме проиграла «Миннесоте» и другие результаты
103вчера, 06:03
«Миннесота» отыграла «-25» во второй половине и победила «Оклахому» в овертайме
8вчера, 04:55Видео
Главные новости
Шакил О′Нил: «На месте 40-летнего Леброна я бы не хотел играть против Джейлена Грина в первом раунде»
16 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома» встретится с «Бруклином» и другие матчи
635 минут назад
Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде 2028 года: «Есть шанс»
136 минут назад
«Миннесота» переведет Джейлена Кларка на гарантированный контракт и подпишет Боунса Хайлэнда
149 минут назад
«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена
1сегодня, 18:43
Гилберт Аренас: «Зайон Уильямсон борется с самим собой»
3сегодня, 18:28
«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли
сегодня, 17:53
Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»
4сегодня, 17:42
Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»
15сегодня, 17:30
Инсайдер Йован Буха: «Не думаю, что Леброн Джеймс согласится на сокращение зарплаты»
4сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
22 минуты назад
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1сегодня, 17:13
Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»
сегодня, 16:10
Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае
2сегодня, 15:05
Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»
сегодня, 14:26
Хуан Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
сегодня, 14:18
«Рокетс» не планируют выпускать Коди Зеллера на площадку в этом сезоне
сегодня, 11:11
«Новый Орлеан» заключит полноценный контракт с Брэндоном Бостоном
1сегодня, 10:39
Владимир Пономарев: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. На втором месте – баскетбол»
4вчера, 21:10
Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»
вчера, 18:27