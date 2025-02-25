«Вулвз» совершили крупный камбэк в матче с «Тандер».

«Миннесота » отыграла «-25» во второй половине и победила «Оклахому» в овертайме – 131:128.

За 3:41 до завершения четвертой четверти «Тимбервулвз» уступали 16 очков.

Клубу из Миннеаполиса удалось сравнять счет в сезонной серии с лидером Запада – 2-2.