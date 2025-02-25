«Миннесота» отыграла «-25» во второй половине и победила «Оклахому» в овертайме
«Вулвз» совершили крупный камбэк в матче с «Тандер».
«Миннесота» отыграла «-25» во второй половине и победила «Оклахому» в овертайме – 131:128.
За 3:41 до завершения четвертой четверти «Тимбервулвз» уступали 16 очков.
Клубу из Миннеаполиса удалось сравнять счет в сезонной серии с лидером Запада – 2-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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