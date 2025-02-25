Крис Финч: «Оклахома» постоянно фолит. При этом до Гилджес-Александера нельзя дотронуться»
Крис Финч выразил недовольство тем, как обслуживаются матчи «Оклахомы».
«Вулвз» одолели «Тандер» в овертайме – 131:128. Шэй Гилджес-Александер исполнил 17 штрафных.
«Не очень приятно играть с этой командой, потому что они постоянно фолят. Это действительно так. Они фолят, фолят все время. При этом вам нельзя даже коснуться Шэя.
Это очень неприятно, и требуется психологическая устойчивость, чтобы играть в таких условиях», – считает главный тренер «Вулвз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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