Крис Финч: «Оклахома» постоянно фолит. При этом до Гилджес-Александера нельзя дотронуться»

Крис Финч выразил недовольство тем, как обслуживаются матчи «Оклахомы».

«Вулвз» одолели «Тандер» в овертайме – 131:128. Шэй Гилджес-Александер исполнил 17 штрафных.

«Не очень приятно играть с этой командой, потому что они постоянно фолят. Это действительно так. Они фолят, фолят все время. При этом вам нельзя даже коснуться Шэя.

Это очень неприятно, и требуется психологическая устойчивость, чтобы играть в таких условиях», – считает главный тренер «Вулвз».