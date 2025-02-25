Шэннон Шарп: «С таким Лукой «Лейкерс» пройдут «Оклахому» в пяти матчах!»
Шэннон Шарп поделился прогнозом на серию «Оклахома» – «Лейкерс».
«OKC, KFC, UFC, «Лейкерс» в пяти!
С таким Лукой все остальное не имеет значения. Леброн Джеймс, Лука Дончич (показывает пять пальцев)», – уверен эксперт.
Калифорнийцы перед дедлайном сенсационно выменяли из «Далласа» звездного Луку Дончича.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers All Day Everyday
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