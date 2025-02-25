Шэннон Шарп: «С таким Лукой «Лейкерс» пройдут «Оклахому» в пяти матчах!»

Шэннон Шарп поделился прогнозом на серию «Оклахома» – «Лейкерс».

«OKC, KFC, UFC, «Лейкерс » в пяти!

С таким Лукой все остальное не имеет значения. Леброн Джеймс, Лука Дончич (показывает пять пальцев)», – уверен эксперт.

Калифорнийцы перед дедлайном сенсационно выменяли из «Далласа» звездного Луку Дончича.