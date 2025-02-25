Президент профсоюза игроков G-лиги Бэйкер близок к переходу в «Альбу»

Президент профсоюза игроков G-лиги продолжит карьеру в Евролиге.

Недавно избранный главой организации центровой (26 лет, 211 см) близок к заключению сделки с «Альбой».

Бэйкер призван заменить Трэвиона Уильямса, который в декабре перешел из немецкого клуба в «Маккаби» из Тель-Авива.

В нынешнем сезоне Лиги развития НБА всего за 19 минут на площадке бигмен в среднем набирал по 8,9 очка, 5,0 подбора, 1,0 передачи и 1,1 блок-шота.

В воскресенье Бэйкер набрал 11 очков, 10 подборов и 7 блок-шотов в победном для сборной США матче с Багамскими островами в квалификации Кубка Америки.