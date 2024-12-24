«Альба» отклонила предложение «Анадолу Эфеса» по Мартину Херманнссону
«Анадолу Эфес» пытался заполучить Мартина Херманнссона.
«Анадолу Эфес» ищет на рынке разыгрывающего защитника.
Турецкий клуб сделал предложение «Альбе» по Мартину Херманнссону, но немецкий клуб отклонил предложение. «Альба» считает Херманнссона ключевым игроком команды.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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