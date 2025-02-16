«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»

«Трапани Шарк» хочет укрепить состав.

Итальянский клуб намере усилить позицию разыгрывающего. Команда ведет переговоры по поводу возможности приобретения защитника «Альбы» Маттео Спаньоло .

22-летний игрок связан контрактными обязательствами с немецким клубом до конца следующего сезона.

Спаньоло проводит второй год в «Альбе», набирая 10,6 очка и 4,1 подбора в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.

«Трапани Шарк» идет на 4-месте в национальном чемпионате Италии с результатом 13-6.

Команда задумалась об усилении после двух поражений подряд в LBA и вылете из четвертьфинала Кубка Италии после встречи с «Триестом».