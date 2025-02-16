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«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»

«Трапани Шарк» хочет укрепить состав.

Итальянский клуб намере усилить позицию разыгрывающего. Команда ведет переговоры по поводу возможности приобретения защитника «Альбы» Маттео Спаньоло.

22-летний игрок связан контрактными обязательствами с немецким клубом до конца следующего сезона.

Спаньоло проводит второй год в «Альбе», набирая 10,6 очка и 4,1 подбора в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.

«Трапани Шарк» идет на 4-месте в национальном чемпионате Италии с результатом 13-6.

Команда задумалась об усилении после двух поражений подряд в LBA и вылете из четвертьфинала Кубка Италии после встречи с «Триестом».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoТрапани Шарк
logoТриест
logoАльба
logoчемпионат Италии
возможные переходы
Маттео Спаньоло
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