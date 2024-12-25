Киллиан Хэйс: «Были предложения из Евролиги и Еврокубка»

Киллиан Хэйс заявил, что получал предложения от клубов Евролиги.

«Были предложения, Евролига , Еврокубок , но, как я уже сказал, сегодня я здесь, и у меня игра в воскресенье, вот на чем я сосредоточен», – сказал французский разыгрывающий в интервью HoopsHype.

Хэйс , 7-й номер драфта-2020, выступает в G-лиге за «Лонг-Айленд» в надежде вернуться в НБА .