Киллиан Хэйс: «Были предложения из Евролиги и Еврокубка»
Киллиан Хэйс заявил, что получал предложения от клубов Евролиги.
«Были предложения, Евролига, Еврокубок, но, как я уже сказал, сегодня я здесь, и у меня игра в воскресенье, вот на чем я сосредоточен», – сказал французский разыгрывающий в интервью HoopsHype.
Хэйс, 7-й номер драфта-2020, выступает в G-лиге за «Лонг-Айленд» в надежде вернуться в НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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