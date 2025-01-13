«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
«Альба» попытается усилить переднюю линию .
Немецкий клуб ведет переговоры с «Трапани Шарк» по возможному переходу центрового Тибора Пляйсса (35 лет, 221 см).
Ветеран в дебютном для себя сезоне в Серии А набирает 6,2 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем