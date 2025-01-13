«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса

«Альба» попытается усилить переднюю линию .

Немецкий клуб ведет переговоры с «Трапани Шарк» по возможному переходу центрового Тибора Пляйсса (35 лет, 221 см).

Ветеран в дебютном для себя сезоне в Серии А набирает 6,2 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.