Дончич впервые сыграет с «Далласом» после обмена в «Лейкерс». Букмекеры ждут от него минимум 33+8+7
«Лейкерс» встретятся с «Далласом» в регулярном чемпионате НБА.
Лука Дончич впервые сыграет против бывшего клуба после обмена в начале февраля. Букмекер БЕТСИТИ отрыл специальную линию на результативность 25-летнего словенца в предстоящей игре.
Аналитики ожидают, что разыгрывающий «Лейкерс» наберет минимум 33 очка, сделает 7 передач и минимум 8 подборов, а также проведет на площадке 33 минуты и более.
23 февраля Дончич впервые набрал более 30 очков за «Лейкерс» – в игре против «Денвера» (123:100) в гостях он сделал 32+10+7.
Салах забил «Сити» и ушел от Холанда в гонке бомбардиров. Еще в ноябре норвежец забирал на 80%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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