Чеферин об обмене Дончича без его ведома: «Это несправедливо по отношению к нему. Для меня это было шоком. В футболе такого не может быть»

Александер Чеферин поделился мнением об обмене Луки Дончича.

– Я хотел бы задать вам вопрос о баскетболе. Мировое спортивное сообщество обсуждает переходЛуки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес» после того, как его клуб обменял его в «Лейкерс» без его ведома. Возможно ли нечто подобное в футболе?

– Для меня это тоже было шоком, и, на мой взгляд, это было неразумно. Тот факт, что Лука ничего не знал о переходе, крайне несправедлив по отношению к нему, если отбросить тот факт, что они оказали ему услугу, отправив в «Лос-Анджелес Лейкерс», клуб, который пользуется гораздо большей известностью, чем «Даллас».

Однако в футболе такого не может быть. Даже местный футбольный клуб из Гросупле, «Бринье», не может даже отдать игрока в аренду другому клубу без его согласия, не говоря уже о продаже. Именно так это работает на всех футбольных уровнях – я думаю, так и должно быть, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.