Донте Дивинченцо может сыграть за Италию на Евробаскете-2025
Игрок НБА может присоединиться к европейской сборной.
Итальянская федерация ведет переговоры с защитником «Миннесоты» Донте Дивинченцо о выступлении за национальную команду на Евробаскете-2025.
Дивинченцо ранее уже завершил процесс получения итальянского паспорта. Он рассматривал вариант с игрой за сборную в олимпийском турнире в Париже.
В 40 матчах сезона НБА Донте набирает 11,0 очка, 3,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости