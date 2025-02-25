Донте Дивинченцо может сыграть за Италию на Евробаскете-2025

Игрок НБА может присоединиться к европейской сборной.

Итальянская федерация ведет переговоры с защитником «Миннесоты» Донте Дивинченцо о выступлении за национальную команду на Евробаскете-2025.

Дивинченцо ранее уже завершил процесс получения итальянского паспорта. Он рассматривал вариант с игрой за сборную в олимпийском турнире в Париже.

В 40 матчах сезона НБА Донте набирает 11,0 очка, 3,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.