Данило Галлинари подписал контракт с пуэрториканским клубом. Итальянец может завершить карьеру после Евробаскета-2025
Экс-игрок НБА Данило Галлинари нашел новую команду.
Форвард (36 лет, 208 см) подписал контракт с пуэрториканским клубом «Вакерос де Баямон».
Итальянец намекнул, что может завершить карьеру после Евробаскета-2025.
«Я возвращаюсь на площадку с волнительным ожиданием новых свершений, а также с надеждой на красивое завершение со сборной, готовый надеть майку итальянской команды для последнего европейского приключения», – говорится в официальном заявлении баскетболиста.
В контракте Галлинари есть опция выход на случай предложения от клуба НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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