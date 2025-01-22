Данило Галлинари подписал контракт с пуэрториканским клубом. Итальянец может завершить карьеру после Евробаскета-2025

Экс-игрок НБА Данило Галлинари нашел новую команду.

Форвард (36 лет, 208 см) подписал контракт с пуэрториканским клубом «Вакерос де Баямон».

Итальянец намекнул, что может завершить карьеру после Евробаскета-2025.

«Я возвращаюсь на площадку с волнительным ожиданием новых свершений, а также с надеждой на красивое завершение со сборной, готовый надеть майку итальянской команды для последнего европейского приключения», – говорится в официальном заявлении баскетболиста.

В контракте Галлинари есть опция выход на случай предложения от клуба НБА.