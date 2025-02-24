Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо могут вернуться в состав «Миннесоты» на этой неделе
«Тимбервулвз» ожидают скорого возвращения травмированных игроков.
Команда проведет выездную серию из 4 матчей на этой неделе и рассчитывает на восстановление форварда Джулиуса Рэндла и защитника Донте Дивинченцо в этом временном промежутке.
Рэндл не выступает с 30 января из-за растяжения мышц паха. «Миннесота» выиграла 10 из 14 последних матчей с участием баскетболиста.
Форвард набирает 18,9 очка, 7,2 подбора и 4,5 передачи в среднем в этом сезоне.
Дивинченцо отсутствует с 15 января из-за проблем с большим пальцем левой ноги. Защитник попал в стартовый состав и получил расширенную роль перед травмой. На его счету 11 очков, 3,7 подбора, 3,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем в нынешнем чемпионате.
«Миннесота» идет 7-й на Западе с результатом 31-27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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