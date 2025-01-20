Донте Дивинченцо выбыл на неопределенный срок из-за травмы большого пальца ноги

«Миннесота» лишилась защитника Донте Дивинченцо.

Баскетболист получил травму большого пальца левой ноги в матче с «Голден Стэйт » 15 января. МРТ выявила растяжение 3-й степени. Дивинченцо выбыл на неопределенный срок, клуб консультируется в поисках наиболее надежного лечения.

Дивинченцо перешел в «Тимбервулвз» в это межсезонье в результате обмена центрового Карла-Энтони Таунса.

27-летний защитник набирает 11 очков, 3,7 подбора и 3,6 передачи за 26,5 минуты в среднем.