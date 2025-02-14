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Брайан Уиндхорст: «Нападение «Миннесоты» не может компенсировать регресс в защите»

Брайн Уиндхорст пессимистично оценивает «Тимбервулвз».

«В прошлом году они были лучшей оборонительной командой в НБА. В этом сезоне они неплохи в этом плане, но уже не на вершине. Так что с этой позиции у них спад.

В нападении они очень рассчитывали на помощь Донте Дивинченцо, но он проводит не слишком удачный сезон в том, что касается бросковой точности. Майку Конли 37 лет, нельзя удивляться его спаду, но в прошлом году он был предельно важен для атаки.

Их нападение не может компенсировать регресс, который они демонстрируют в защите», – заключил эксперт ESPN.

«Миннесота» идет в зоне плей-ин на 7-м месте с результатом 31-25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
logoДонте Дивинченцо
logoНБА
Брайан Уиндхорст
logoМиннесота
logoМайк Конли
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