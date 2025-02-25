Пол Джордж о «Сиксерс»: «Не показали никаких признаков того, что являемся командой, которая собирается бороться за победу»

Пол Джордж оценил нынешнее состояние «Сиксерс».

«Филадельфия » в понедельник получила «-32» от «Чикаго» дома и потерпела 8-е поражение подряд.

«Независимо от того, кто у «Сиксерс» играет или не играет, у нас нет веры, что мы можем... даже не попасть в плей-офф, а хотя бы стремиться к этому. Мы не показали никаких признаков того, что являемся командой, которая собирается бороться за победу.

Мы по своим привычкам мало напоминаем чемпионов или команду, претендующую на плей-офф... Все, что нам остается делать, это усердно работать и стараться играть друг за друга», – заявил форвард «Сиксерс».