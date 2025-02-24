Стивен Эй Смит: «Эмбиид с трудом передвигается по площадке. Не подумать ли ему о завершении карьеры?»

Стивен Эй Смит критически оценивает будущее Джоэла Эмбиида.

Центровой отыграл всего 19 матчей в этом сезоне, клуб оценивает методы лечения его травмированного колена.

«Думаю, что Дэрил Мори потеряет свое место. Не призываю к этому, просто упоминаю. В какой-то момент владелец команды должен будет спросить его, зачем было подписано такое продление с Джоэлом Эмбиидом . Достаточно просто посмотреть на его здоровье. Если у него действительно такие проблемы со здоровьем, что очевидно, зачем его отпустили на Олимпиаду?

Он выглядит так, словно с трудом передвигается по площадке. Он должен задаться вопросом о завершении карьеры. Настолько плохо у него с физической формой. У «Сиксерс» определенно отсутствуют какие-либо перспективы, им нужно убрать из состава Эмбиида и Пола Джорджа . Потому что они просто продолжают подвергать их физическому насилию. Нет никаких причин для этого», – заключил ведущий ESPN.