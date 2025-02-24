Стивен Эй Смит: «Эмбиид с трудом передвигается по площадке. Не подумать ли ему о завершении карьеры?»
Центровой отыграл всего 19 матчей в этом сезоне, клуб оценивает методы лечения его травмированного колена.
«Думаю, что Дэрил Мори потеряет свое место. Не призываю к этому, просто упоминаю. В какой-то момент владелец команды должен будет спросить его, зачем было подписано такое продление с Джоэлом Эмбиидом. Достаточно просто посмотреть на его здоровье. Если у него действительно такие проблемы со здоровьем, что очевидно, зачем его отпустили на Олимпиаду?
Он выглядит так, словно с трудом передвигается по площадке. Он должен задаться вопросом о завершении карьеры. Настолько плохо у него с физической формой. У «Сиксерс» определенно отсутствуют какие-либо перспективы, им нужно убрать из состава Эмбиида и Пола Джорджа. Потому что они просто продолжают подвергать их физическому насилию. Нет никаких причин для этого», – заключил ведущий ESPN.
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