Никола Йокич отдал рекордные в карьере 19 передач в победном матче с «Индианой»
Никола Йокич обновил личный рекорд по передачам в одной игре.
Центровой «Денвера» стал автором 19 результативных передач в победном матче с «Индианой» (125:116).
За 39 минут серб также набрал 18 очков (9/14 с игры), 9 подборов и 3 перехвата.
Это 28-я встреча в карьере Йокича, в которой он отдает не менее 15 передач – рекорд НБА для игроков, которые не являются защитниками.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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