Никола Йокич отдал рекордные в карьере 19 передач в победном матче с «Индианой»

Никола Йокич обновил личный рекорд по передачам в одной игре.

Центровой «Денвера » стал автором 19 результативных передач в победном матче с «Индианой» (125:116).

За 39 минут серб также набрал 18 очков (9/14 с игры), 9 подборов и 3 перехвата.

Это 28-я встреча в карьере Йокича, в которой он отдает не менее 15 передач – рекорд НБА для игроков, которые не являются защитниками.