Никола Йокич и Лука Дончич тепло пообщались перед матчем в Денвере
Лука Дончич впервые сыграл против Николы Йокича в форме «Лейкерс».
Перед матчем, который прервал серию из 9 побед «Наггетс», сербский центровой подошел к словенскому разыгрывающему, чтобы пообщаться.
Ранее Йокич был расстроен отсутствием Дончича на звездном уик-энде в этом году.
«Было непривычно. Мы всегда хорошо проводим время перед Матчем всех звезд», – признался центровой во время мероприятия.
Дончич отметил встречу, проведя лучший матч за «Лейкерс» (32+10+7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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