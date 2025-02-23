Никола Йокич и Лука Дончич тепло пообщались перед матчем в Денвере

Лука Дончич впервые сыграл против Николы Йокича в форме «Лейкерс».

Перед матчем, который прервал серию из 9 побед «Наггетс», сербский центровой подошел к словенскому разыгрывающему, чтобы пообщаться.

Ранее Йокич был расстроен отсутствием Дончича на звездном уик-энде в этом году.

«Было непривычно. Мы всегда хорошо проводим время перед Матчем всех звезд», – признался центровой во время мероприятия.

Дончич отметил встречу, проведя лучший матч за «Лейкерс» (32+10+7).