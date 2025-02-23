32+10+7 Луки Дончича позволили «Лейкерс» разгромить «Денвер» в гостях
Лука Дончич впервые набрал более 30 очков за «Лейкерс».
Защитник помог своему новому клубу одержать первую победу (123:100) в Денвере с апреля 2022 года.
На счету Дончича 32 очка, 10 подборов, 7 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот. Разыгрывающий реализовал 10 из 22 бросков с игры, 4 из 9 из-за дуги и 8 из 8 со штрафной линии, допустив 1 потерю.
Форвард Леброн Джеймс добавил 25 очков, 9 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.
Со стороны соперника центровой Никола Йокич оформил 26-й трипл-дабл в сезоне, набрав 12+13+10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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