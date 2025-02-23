«Нкогда не пробовал Taco Bell из-за этого». Никола Йокич был выбран на драфте во время рекламы

Никола Йокич признался, что никогда не ел Taco Bell из-за драфта.

«Я никогда не пробовал Taco Bell, только из-за этого», – рассказал сербский центровой «Денвера».

Йокич был выбран под 41-м номером во втором раунде драфта 2014 года во время рекламы Taco Bell.

Taco Bell – популярная американская сеть ресторанов быстрого питания, предлагающая блюда техасско-мексиканской кухни.