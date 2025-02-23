«Нкогда не пробовал Taco Bell из-за этого». Никола Йокич был выбран на драфте во время рекламы
Никола Йокич признался, что никогда не ел Taco Bell из-за драфта.
«Я никогда не пробовал Taco Bell, только из-за этого», – рассказал сербский центровой «Денвера».
Йокич был выбран под 41-м номером во втором раунде драфта 2014 года во время рекламы Taco Bell.
Taco Bell – популярная американская сеть ресторанов быстрого питания, предлагающая блюда техасско-мексиканской кухни.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Адама Мареса в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости