Шэй Гилджес-Александер (37+8+8) помог «Оклахоме» победить «Миннесоту» на выезде

Шэй Гилджес-Александер стал главным героем матча в Миннеаполисе.

Защитник «Оклахомы» набрал 37 очков, 8 подборов и 8 передач, его команда победила «Миннесоту» (130:123) на площадке соперника.

За 38 минут канадец также записал на свой счет 3 перехвата и 3 блок-шота при 13 из 24 с игры и 8 из 11 с линии.