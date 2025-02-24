Шэй Гилджес-Александер (37+8+8) помог «Оклахоме» победить «Миннесоту» на выезде
Шэй Гилджес-Александер стал главным героем матча в Миннеаполисе.
Защитник «Оклахомы» набрал 37 очков, 8 подборов и 8 передач, его команда победила «Миннесоту» (130:123) на площадке соперника.
За 38 минут канадец также записал на свой счет 3 перехвата и 3 блок-шота при 13 из 24 с игры и 8 из 11 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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