Арена в Миннеаполисе скандировала «Продавец штрафных» в адрес Гилджес-Александера. Игрок «Тандер» отреагировал

Болельщики «Миннесоты» выразили свое мнение о лидере «Оклахомы».

Арена в Миннеаполисе скандировала «Продавец штрафных» в адрес Шэя Гилджес-Александера , когда он в очередной раз подошел к линии. Игрок «Тандер» отреагировал улыбкой.

«Миннесоте» в четверг удалось справиться с лидером Западной конференции (116:101), Шэй набрал 24 очка при 6 из 21 с игры и 11 из 11 с линии.