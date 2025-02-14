Арена в Миннеаполисе скандировала «Продавец штрафных» в адрес Гилджес-Александера. Игрок «Тандер» отреагировал
Болельщики «Миннесоты» выразили свое мнение о лидере «Оклахомы».
Арена в Миннеаполисе скандировала «Продавец штрафных» в адрес Шэя Гилджес-Александера, когда он в очередной раз подошел к линии. Игрок «Тандер» отреагировал улыбкой.
«Миннесоте» в четверг удалось справиться с лидером Западной конференции (116:101), Шэй набрал 24 очка при 6 из 21 с игры и 11 из 11 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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