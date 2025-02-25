Зайон Уильямсон весит 120 кг. Это его лучший показатель с 2019 года (Майкл Си Райт)
Зайон Уильямсон сбросил вес.
По информации инсайдера Майкла Си Райта, форвард «Нового Орлеана» на данный момент весит 120 кг.
Это его самый маленький вес с 2019 года, когда Уильямсон был выбран на драфте.
В 20 матчах сезона 24-летний бигмен набирает 24,5 очка, 7,5 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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