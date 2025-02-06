«Пеликанс» довольны работой Зайона Уильямсона по улучшению физической формы
«Пеликанс» довольны физической формой Зайона Уильямсона и не планируют обмен.
По словам репортера The Athletic Уильяма Гиллори, руководители «Нового Орлеана» очень довольны работой форварда Зайона Уильямсона по улучшению физической формы.
Гиллори не думает, что «Пеликанс» обменяют Уильямсона перед дедлайном.
«Судя по разговорам, которые я вел в последние недели, несколько руководителей «Пеликанс» были очень довольны работой Уильямсона по улучшению физической формы и игры на площадке. Хотя после перехода Луки Дончича в «Лейкерс» в этом мире все возможно, я буду удивлен, если Уильямсон не будет игроком «Пеликанс» после дедлайна в четверг», – пишет Гиллори.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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