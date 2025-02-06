9

«Пеликанс» довольны работой Зайона Уильямсона по улучшению физической формы

«Пеликанс» довольны физической формой Зайона Уильямсона и не планируют обмен.

По словам репортера The Athletic Уильяма Гиллори, руководители «Нового Орлеана» очень довольны работой форварда Зайона Уильямсона по улучшению физической формы.

Гиллори не думает, что «Пеликанс» обменяют Уильямсона перед дедлайном.

«Судя по разговорам, которые я вел в последние недели, несколько руководителей «Пеликанс» были очень довольны работой Уильямсона по улучшению физической формы и игры на площадке. Хотя после перехода Луки Дончича в «Лейкерс» в этом мире все возможно, я буду удивлен, если Уильямсон не будет игроком «Пеликанс» после дедлайна в четверг», – пишет Гиллори.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич и Майкл Портер набрали 77 очков на двоих в победной встрече с «Пеликанс»
7вчера, 10:15Видео
Зайон Уильямсон: «Пеликанс» все посчитали и решили, что я не должен играть два дня подряд. Но сам-то я могу!»
1531 января, 05:59Видео
«Сравнивать Джордана и Леброна – это как сравнивать водителя и пассажира». Скотти Пиппен навалил кучу громких заявлений
4921 января, 19:45
Зайон Уильямсон: «Не знаю, откуда идет мнение, что я не хочу оставаться в Новом Орлеане»
320 января, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи
39вчера, 22:15
Евролига. 36 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» победить «Анадолу Эфес», «Фенербахче» выиграл у «Реала» и другие результаты
5вчера, 21:55
«Клипперс» и «Кливленд» будут претендовать на Бена Симмонса в случае выкупа контракта
11вчера, 21:52
Рамона Шелберн: «Атмосфера в «Финиксе» сейчас токсичная»
7вчера, 21:25
Боб Майерс случайно сообщил, что «Мемфис» пытался выменять Кевина Дюрэнта
7вчера, 20:54
«Атланта» обменяет Коди Зеллера в «Хьюстон»
1вчера, 20:38
Кевин Дюрэнт остался в «Финиксе»
7вчера, 20:17
«Индиана» обменяет Джеймса Уайзмена в «Торонто»
8вчера, 20:14
Кевин Портер перейдет в «Милуоки», Маржон Боучэмп – в «Клипперс»
8вчера, 20:06
Деннис Шредер станет игроком «Детройта»
10вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
2вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
5 февраля, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
5 февраля, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
15 февраля, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
65 февраля, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
5 февраля, 18:16
Рекомендуем