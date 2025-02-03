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Шэй Гилджес-Александер об обмене Дончича: «На собственной шкуре испытал, каково это»

Шэй Гилджес-Александер признался, что его не удивил обмен Луки Дончича.

Канадца во время дебютного сезона отправили из «Клипперс» в «Оклахому».

«На собственной шкуре испытал, каково это, в свой первый же сезон в НБА. Тот обмен был как гром среди ясного неба. Я совсем не ожидал этого. Так что после собственного обмена сильнее меня уже не удивить. Я четко понял, что это бизнес, в первый же сезон. И что бы ни случилось, такое не забыть.

Я всегда говорю, что каким бы неприкасаемым ты себя ни считал, никогда нельзя сказать наверняка. Всегда существует вероятность чего-то подобного», – считает защитник «Тандер».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Клементе Альманса
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