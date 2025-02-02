После обмена Дончича шансы «Лейкерс» на чемпионство выросли в два раза. Коэффициент на «Даллас» поднялся с 19.00 до 41.00
Сделка «Мэверикс» и «Лейкерс» повлияла на расстановку сил в Западной конференции.
«Даллас» обменял Луку Дончича на Энтони Дэвиса.
До трейда шансы «Лейкерс» на чемпионство оценивались коэффициентом 41.00. После новости об обмене коэффициент рухнул до 22.00. Теперь «Лейкерс» котируется шестым фаворитом НБА.
При этом котировки на титул «Далласа» выросли в два раза – с 19.00 до 41.00.
Главными фаворитами остаются «Бостон» (3.20) и «Оклахома» (3.30).
Опубликовала: Венера Кравченко
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