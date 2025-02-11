Шэннон Шарп: «Если «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» в финале Западной конференции, они выйдут в финал НБА

Шэннон Шарп уверен, что «Лейкерс» обыграют «Тандер» в серии плей-офф.

«Дайте нам «Оклахому» в финале Западной конференции – я гарантирую! Если «Лейкерс » встретятся с «Оклахомой» в финале Западной конференции, они выйдут в финал НБА », – заявил эксперт.