Шэннон Шарп: «Если «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» в финале Западной конференции, они выйдут в финал НБА
Шэннон Шарп уверен, что «Лейкерс» обыграют «Тандер» в серии плей-офф.
«Дайте нам «Оклахому» в финале Западной конференции – я гарантирую! Если «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» в финале Западной конференции, они выйдут в финал НБА», – заявил эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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