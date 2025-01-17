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«Мы живем в мире «Оклахомы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

  1. Это мир «Оклахомы», мы тут просто живем.

  2. Привет, «Индиана»!

  3. «Сакраменто» поймал кураж.

  4. «Далласу» нужен номер «77» (Лука Дончич).

  5. «Орландо» нужен «22» (Франц Вагнер).

  6. «Лейкерс» не могут никого остановить в защите.

  7. А «Клипперс» могут.

  8. «Денвер» хорошо смотрится.

  9. «Голден Стэйт» – посредственно.

  10. «Вашингтон» снова на коне! (и на дне)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoГолден Стэйт
logoЛука Дончич
logoКлипперс
logoИндиана
logoВашингтон
logoФранц Вагнер
logoОрландо
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoДенвер
logoДаллас
Баскетбол - фото
logoНБА
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