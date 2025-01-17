«Мы живем в мире «Оклахомы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
Это мир «Оклахомы», мы тут просто живем.
Привет, «Индиана»!
«Сакраменто» поймал кураж.
«Далласу» нужен номер «77» (Лука Дончич).
«Орландо» нужен «22» (Франц Вагнер).
«Лейкерс» не могут никого остановить в защите.
А «Клипперс» могут.
«Денвер» хорошо смотрится.
«Голден Стэйт» – посредственно.
«Вашингтон» снова на коне! (и на дне)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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