«Мы живем в мире «Оклахомы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Среди его наблюдений:

Это мир «Оклахомы», мы тут просто живем.

Привет, «Индиана»!

«Сакраменто» поймал кураж.

«Далласу» нужен номер «77» (Лука Дончич).

«Орландо» нужен «22» (Франц Вагнер).

«Лейкерс» не могут никого остановить в защите.

А «Клипперс» могут.

«Денвер» хорошо смотрится.

«Голден Стэйт» – посредственно.