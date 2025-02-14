Энтони Эдвардс засадил сверху через Чета Холмгрена
Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк.
Звездный защитник «Миннесоты» поставил сверху через бигмена «Оклахомы» Чета Холмгрена.
В победном матче с «Тандер» (116:101) Эдврадс набрал 26 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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