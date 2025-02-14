Энтони Эдвардс засадил сверху через Чета Холмгрена

Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк.

Звездный защитник «Миннесоты» поставил сверху через бигмена «Оклахомы» Чета Холмгрена .

В победном матче с «Тандер» (116:101) Эдврадс набрал 26 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата.