32 очка Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» вырвать победу у «Майами»
Шэй Гилджес-Александер провел очередной результативный матч.
Защитник в 33-й раз в сезоне преодолел планку в 30 очков. В его активе 32 очка (11 из 22 с игры, 4 из 9 из-за дуги), 9 передач, 5 подборов и 2 перехвата.
14 очков баскетболиста пришлись на 4-ю четверть. «Тандер» проигрывали («-10») к ее началу, но совершили рывок 24:0 и уже не упустили победу, выиграв 7-й раз подряд.
27 очков и 15 подборов центрового «Хит» Бэма Адебайо не хватило для успешного завершения встречи. Новобранец команды форвард Эндрю Уиггинс набрал 13 очков, 4 подбора и 3 передачи, реализовав 4 из 12 с игры и 1 из 5 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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