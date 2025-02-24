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Болельщики «Уорриорз» встретили Джимми Батлера громкими овациями на дебютном домашнем матче

Болельщики «Уорриорз» приветствовали Джимми Батлера овациями .

Зрители устроили громкие овации стоя во время представления форварда Джимми Батлера перед его дебютным домашним матчем в форме «Голден Стэйт».

«Голден Стэйт» принимает на своей площадке «Даллас».

Батлер провел за «Уорриорз» пять матчей, набирая в среднем 20,4 очка, 6,2 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата. Результат команды – 4-1.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Чейз-центра» в соцсети X
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