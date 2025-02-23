Джимми Батлер прибыл на свой первый домашний матч в составе «Голден Стэйт»

Джимми Батлер сегодня проведет свой дебютный домашний матч за «Уорриорз».

«Голден Стэйт » опубликовал видео прибытия звездного новобранца команды на арену «Чейз-центр» в Сан-Франциско.

«Голден Стэйт» примет на своей площадке «Даллас ».

Батлер провел за «Уорриорз» пять матчей, набирая в среднем 20,4 очка, 6,2 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата. Результат команды – 4-1.