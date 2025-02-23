Стив Керр: «Надеюсь, мы продолжим играть с этой стартовой пятеркой»

Стив Керр надеется, что нашел оптимальную стартовую пятерку «Уорриорз».

«Я думаю, мы продолжим играть с этой стартовой пятеркой. Я надеюсь на это. Потому что в этом сезоне у нас был миллион разных стартовых пятерок. Было бы неплохо придерживаться этого состава до конца сезона.

Я думаю, что это лучшая стартовая пятерка на обеих концах площадки, которую мы можем выпустить. У нас есть броски Мозеса , у нас есть плеймейкинг Брэндина , чтобы играть на Стефа и Джимми . Дрэймонд и Джимми обороняются на позициях четвертого и пятого номеров. Нам не хватает роста, но у нас много мозгов», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».