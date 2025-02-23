Стив Керр: «Надеюсь, мы продолжим играть с этой стартовой пятеркой»
Стив Керр надеется, что нашел оптимальную стартовую пятерку «Уорриорз».
«Я думаю, мы продолжим играть с этой стартовой пятеркой. Я надеюсь на это. Потому что в этом сезоне у нас был миллион разных стартовых пятерок. Было бы неплохо придерживаться этого состава до конца сезона.
Я думаю, что это лучшая стартовая пятерка на обеих концах площадки, которую мы можем выпустить. У нас есть броски Мозеса, у нас есть плеймейкинг Брэндина, чтобы играть на Стефа и Джимми. Дрэймонд и Джимми обороняются на позициях четвертого и пятого номеров. Нам не хватает роста, но у нас много мозгов», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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