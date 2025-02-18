Андрей Кириленко: «У нас нормальный контакт с ФИБА, но говорить о возвращении пока тяжело»

Андрей Кириленко оценил перспективу возвращения России на международную арену.

«Как бы кто ни говорил о возвращении, но в командных видах спорта мы еще на дистанции. Хотя понятно, что для спортивного прогресса нам надо возвращаться на международную арену.

С ФИБА мы общаемся, у нас нормальный контакт, но пока не будет политического понимания развития событий, говорить о возвращении тяжело», – сказал президент РФБ .