Для мужских сборных России в Новогорске прошли лекции по антидопингу
Лекции в УТЦ «Новогорск» провела специалист по антидопинговому обеспечению РФБ Алиса Абаева.
13 февраля антидопинговую лекцию впервые прослушали члены сборной России по баскетбольному двоеборью, а 17 февраля она была проведена для мужской сборной России по баскетболу. Обе лекции прослушали как игроки, так и административно-тренерский штаб сборных
Спортсмены, тренеры и персонал сборных команд обсудили такие темы, как виды нарушений, виды ответственности за нарушения антидопинговых правил, процедура допинг-контроля и запрещенный список.
«Основная задача образовательных мероприятий – повышение уровня осведомленности наших спортсменов, тренеров и персонала спортсменов в вопросах соблюдения и выполнения требований Общероссийских антидопинговых правил и Всемирного антидопингового кодекса», – сказала Алиса Абаева.
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