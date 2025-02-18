Зоран Лукич: «Очень жду, что нашу сборную вернут на международную арену»
Зоран Лукич надеется на скорое возвращение сборной России на международную арену.
«Очень жду, что нашу сборную вернут на международную арену. Я всегда надеюсь на лучшее.
Сейчас происходят перемены, важные телефонные разговоры идут наверху. Надеюсь, они помогут вернуть наш спорт на большую арену», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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