Леброн Джеймс: «Я – прирожденный ресивер, а Лука Дончич – прирожденный квотербек»
Джеймс использовал аналогию из НФЛ, чтобы описать взаимодействия с Дончичем.
«Я прирожденный ресивер, а он прирожденный квотербек, так что все идеально.
Я бегаю по площадке, бегаю в отрыв всю свою жизнь, играю с отличными распасовщиками практически всю свою жизнь, мне несложно войти в ритм. Так что теперь важно достичь той фазы, когда мы понимаем друг друга по глазам, а он отличный квотербек», – сказал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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