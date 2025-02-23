Леброн Джеймс: «Я – прирожденный ресивер, а Лука Дончич – прирожденный квотербек»

Джеймс использовал аналогию из НФЛ, чтобы описать взаимодействия с Дончичем.

«Я прирожденный ресивер, а он прирожденный квотербек, так что все идеально.

Я бегаю по площадке, бегаю в отрыв всю свою жизнь, играю с отличными распасовщиками практически всю свою жизнь, мне несложно войти в ритм. Так что теперь важно достичь той фазы, когда мы понимаем друг друга по глазам, а он отличный квотербек», – сказал форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс .