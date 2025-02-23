Шон Эллиотт: «По показателям Вембаньяма будет похож на Уилта больше, чем на кого-либо»

Шон Эллиотт считает, что Вембаньяму будут сравнивать с Уилтом Чемберленом.

«Не стоит сравнивать Вемби с Леброном и Джорданом . Его нужно сравнивать с Дэвидом Робинсоном , с Хакимом Оладжувоном .

Его нужно сравнивать с Уилтом Чемберленом, потому что по показателям он будет похож на Уилта больше, чем на кого-либо. Он будет набирать 30 очков, 20 подборов, 10 блок-шотов, 5-6 перехватов. Мы уже видели матчи, где у него было 5+ в пяти категориях.

Мы уже видели трипл-даблы с блок-шотами. Так что, если он проведет достаточно много сезонов, он станет парнем, на счету которого, возможно, будет несколько квадрупл-даблов», – сказал чемпион НБА в состав «Сан-Антонио».