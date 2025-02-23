Шон Эллиотт: «По показателям Вембаньяма будет похож на Уилта больше, чем на кого-либо»
Шон Эллиотт считает, что Вембаньяму будут сравнивать с Уилтом Чемберленом.
«Не стоит сравнивать Вемби с Леброном и Джорданом. Его нужно сравнивать с Дэвидом Робинсоном, с Хакимом Оладжувоном.
Его нужно сравнивать с Уилтом Чемберленом, потому что по показателям он будет похож на Уилта больше, чем на кого-либо. Он будет набирать 30 очков, 20 подборов, 10 блок-шотов, 5-6 перехватов. Мы уже видели матчи, где у него было 5+ в пяти категориях.
Мы уже видели трипл-даблы с блок-шотами. Так что, если он проведет достаточно много сезонов, он станет парнем, на счету которого, возможно, будет несколько квадрупл-даблов», – сказал чемпион НБА в состав «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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