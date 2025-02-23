Мирра Андреева о том, что ей помогло победить в Дубае: «Слушала много интервью Леброна Джеймса»
Мирра Андреева рассказала, как Леброн Джеймс помог ей в финале турнира в Дубае.
«Я слушала много интервью Леброна Джеймса, и он сказал, что легко быть уверенным в себе и играть хорошо, когда все получается. Но чемпионом ты становишься тогда, когда выкладываешься по полной, не чувствуя себя на высоте.
Именно это я и пыталась сделать сегодня», — сказала 14-я ракетка мира на пресс-конференции.
В финале турнира в Дубае российская теннисистка обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 7:6 (7:1), 6:1.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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