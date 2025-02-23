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Ченнинг Фрай: «Ностальгия по баскетболу 90-х убивает НБА»

Ченнинг Фрай объяснил, почему никто не хочет быть новым лицом НБА.

«Ностальгия по баскетболу 90-х убивает НБА. Майкл Джордан и Кобе Брайант не были такими невинными, как вы думаете. Вы забываете, что Джордан ушел из лиги на два года. Вы забываете, что Кобе, покойся с миром, бросил свою команду в плей-офф и перестал атаковать. Так что все эти разговоры о Кобе и Джордане – пропаганда.

Энт, Вемби, Брон, Карри... С кем всех их сравнивают? С сукиным сыном, который играл 40 лет назад. Никто не чествует этих новых игроков. Так какого хрена кто-то захочет быть лицом этой лиги? Его будут поливать грязью на каждом канале за то, что он не тот, кто играл 40 гребаных лет назад? Это нелепо. Это несправедливо», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Road Trippin’ Show в соцсети X
logoЧеннинг Фрай
logoНБА
logoСтефен Карри
logoМайкл Джордан
logoЭнтони Эдвардс
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoВиктор Вембаньяма
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