«Нью-Йорк» готов к обмену Митчелла Робинсона
«Никс» готовы обменять центрового Митчелла Робинсона.
«Источники в лиге сообщили The Athletic, что у них сложилось впечатление, что «Никс» готовы к обмену часто травмированного Робинсона, который заработает 14,3 млн долларов в этом сезоне и 12,9 млн в следующем сезоне.
Бигмен, который был стержнем обороны «Нью-Йорка» в течение нескольких сезонов, перенес операцию на стопе в мае и еще не играл в этом сезоне. Главный тренер «Никс» Том Тибодо сказал на этой неделе, что Робинсон еще не тренируется с командой, а просто начал бегать и прыгать», – пишет журналист The Athletic Джеймс Эдвардс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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