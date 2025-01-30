«Нью-Йорк» готов к обмену Митчелла Робинсона

«Никс» готовы обменять центрового Митчелла Робинсона.

«Источники в лиге сообщили The Athletic, что у них сложилось впечатление, что «Никс» готовы к обмену часто травмированного Робинсона , который заработает 14,3 млн долларов в этом сезоне и 12,9 млн в следующем сезоне.

Бигмен, который был стержнем обороны «Нью-Йорка » в течение нескольких сезонов, перенес операцию на стопе в мае и еще не играл в этом сезоне. Главный тренер «Никс» Том Тибодо сказал на этой неделе, что Робинсон еще не тренируется с командой, а просто начал бегать и прыгать», – пишет журналист The Athletic Джеймс Эдвардс.