Лука Дончич: «Почувствовал себя самим собой, поэтому улыбался всю игру»
Лука Дончич прокомментировал успешный матч за «Лейкерс».
Новая команда словенского разыгрывающего справилась с «Денвером» в гостях (123:100), прервав серию соперника из 9 побед подряд.
Донич набрал 32+10+7 и сделал 4 перехвата.
«Наконец-то почувствовал себя самим собой, хоть и не до конца. Люблю играть в баскетбол. Поэтому улыбался весь матч.
Это моя 4-я игра. Командная «химия» требует времени. Сегодня вы увидели, что мы прогрессируем. Каждый день.
Это сложно, все по-другому, но я рад просто играть в баскетбол. Рад быть здесь. Рад этому новому путешествию», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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