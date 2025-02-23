Лука Дончич: «Почувствовал себя самим собой, поэтому улыбался всю игру»

Лука Дончич прокомментировал успешный матч за «Лейкерс».

Новая команда словенского разыгрывающего справилась с «Денвером » в гостях (123:100), прервав серию соперника из 9 побед подряд.

Донич набрал 32+10+7 и сделал 4 перехвата.

«Наконец-то почувствовал себя самим собой, хоть и не до конца. Люблю играть в баскетбол. Поэтому улыбался весь матч.

Это моя 4-я игра. Командная «химия» требует времени. Сегодня вы увидели, что мы прогрессируем. Каждый день.

Это сложно, все по-другому, но я рад просто играть в баскетбол. Рад быть здесь. Рад этому новому путешествию», – заключил защитник.