Леброн Джеймс: «Это тот Лука, к которому мы привыкли. Чертовски опасный»
Леброн Джеймс прокомментировал удачный матч Луки Дончича.
Первый матч с 30 и более очками от словенского разыгрывающего (32+10+7) помог «Лейкерс» прервать серию из 9 побед «Денвера» (123:100).
«Это тот Лука, к которому мы привыкли за последние 7 лет. Особенно когда он начинает попадать с отшагивания на левой стороне площадки. Чертовски опасен. Отличная игра от него», – прокомментировал выступление Дончича Леброн Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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