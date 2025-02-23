Леброн Джеймс: «Это тот Лука, к которому мы привыкли. Чертовски опасный»

Леброн Джеймс прокомментировал удачный матч Луки Дончича.

Первый матч с 30 и более очками от словенского разыгрывающего (32+10+7) помог «Лейкерс » прервать серию из 9 побед «Денвера» (123:100).

«Это тот Лука , к которому мы привыкли за последние 7 лет. Особенно когда он начинает попадать с отшагивания на левой стороне площадки. Чертовски опасен. Отличная игра от него», – прокомментировал выступление Дончича Леброн Джеймс.