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Андреас Пистиолис о возвращении российских клубов в Евролигу: «Это будет сложный путь. Нам придется приспосабливаться»

Пистиолис высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу.

«Конечно, я слежу за Евролигой. Чтобы российские клубы вновь стали конкурентоспособными на уровне Евролиги, должно пройти какое-то время.

Нам нужно будет перестроиться, начать все с нуля и привлекать новых игроков. Это будет сложный путь. И нам придется приспосабливаться. Однако рано или поздно, если мы будем получать необходимую поддержу, мы вернемся на тот уровень», — сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoTurkish Airlines EuroLeague
Андреас Пистиолис
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