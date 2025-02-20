Андреас Пистиолис о возвращении российских клубов в Евролигу: «Это будет сложный путь. Нам придется приспосабливаться»
Пистиолис высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу.
«Конечно, я слежу за Евролигой. Чтобы российские клубы вновь стали конкурентоспособными на уровне Евролиги, должно пройти какое-то время.
Нам нужно будет перестроиться, начать все с нуля и привлекать новых игроков. Это будет сложный путь. И нам придется приспосабливаться. Однако рано или поздно, если мы будем получать необходимую поддержу, мы вернемся на тот уровень», — сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
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