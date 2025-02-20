Андреас Пистиолис о возвращении российских клубов в Евролигу: «Это будет сложный путь. Нам придется приспосабливаться»

Пистиолис высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу.

«Конечно, я слежу за Евролигой. Чтобы российские клубы вновь стали конкурентоспособными на уровне Евролиги , должно пройти какое-то время.

Нам нужно будет перестроиться, начать все с нуля и привлекать новых игроков. Это будет сложный путь. И нам придется приспосабливаться. Однако рано или поздно, если мы будем получать необходимую поддержу, мы вернемся на тот уровень», — сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.