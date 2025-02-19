«Сказ о том, как ЦСКА Матч Всех Звезд покорял». Армейцы представили сюжет о звездном уикенде Единой лиги
ЦСКА представил сюжет о звездном уикенде Единой лиги ВТБ.
Видео под названием «Сказ о том, как ЦСКА Матч Всех Звезд покорял» посвящено самым ярким моментам шоу с участием красно-синих.
Форвард Никита Курбанов был признан MVP Матча звезд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВК ПБК ЦСКА
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