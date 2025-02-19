1

Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»

Андрей Зубков считает, что из клубов Топ-4 Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС.

«Сильнее всех, на мой взгляд, выглядит УНИКС. Неважно, с каким соперником они играют, выигрывают «+50» или проигрывают «-5», они прессингуют все 40 минут. Бьются как единый кулак, один за всех и все за одного. Все это идет с тренировок. Как тренируются, так и играют. Часто приводим пример Маркоса Найта нашим игрокам. Человек в своем возрасте, не хочу называть его ветераном, продолжает прессинговать по всей площадке с сумасшедшим азартом. Плюс мне очень импонирует его игра в защитном плане.

Посмотрим, как на Казани скажется перерыв. Продолжат ли они дальше играть на таком кураже? Но пока их игра кажется самой стабильной. У «Зенита», «Локо», ЦСКА есть взлеты и падения. Казанцы же начали не очень, но потом выдали мощную победную серию.

Хотя у УНИКСа пока худший показатель в матчах с прямыми конкурентами, а у занимающего четвертое место «Локо», наоборот, лучший.

Меня тоже это удивляет. Задал тот же вопрос помощнику главного тренера краснодарцев. Почему вы так здорово играете с грандами, но потом отдаете свои игры? С одной стороны, их можно понять. Из-за закрытого аэропорта им очень тяжело с переездами. Очень много времени проводят в дороге. Плюс могут уехать на выезд на три недели. Это, безусловно, непросто для баскетболистов. Главное, что они держатся в четверке, а плей-офф все покажет», – сказал форвард МБА-МАИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУНИКС
logoАндрей Зубков
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЦСКА
logoМБА-МАИ
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Богачев: «УНИКС не планирует проводить контрольные матчи во время паузы в чемпионате»
вчера, 20:14
Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте
вчера, 14:01
Илона Корстин о победе «Хозяев» на Матче всех звезд: «Наши игроки хотели показать свою лучшую игру перед своими семьями и болельщиками»
17 февраля, 09:41
Сергей Тараканов: «Топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги»
216 февраля, 14:36
Главные новости
Джейлен Саггс все еще восстанавливается после ушиба четырехглавой мышцы
2 минуты назад
Никола Йокич лидирует в этом сезоне по количеству «принесенных очков». Трэй Янг – на втором месте
11 минут назадФото
«Кливленд» подпишет Наэ’Квана Томлина на 10 дней
50 минут назад
Патрик Беверли подпишет контракт с «Реалом»
сегодня, 15:06
Майкл Картер-Уильямс и Донни Уолберг готовят предложение по созданию новой команды WNBA в Бостоне
сегодня, 14:57
Боян Богданович выбыл до конца сезона из-за операции на стопе
1сегодня, 14:31
Эван Мобли назвал лучшего игрока НБА через 5 лет: «Либо я, либо Виктор Вембаньяма»
7сегодня, 13:59
Энтони Эдвардс: «Хочу, чтобы меня перестали сравнивать с Майклом Джорданом»
11сегодня, 13:20
Энтони Эдвардс: «Лука не выглядит как человек с весом 120 кг. Да с такой игрой хоть все 130, какие могут быть вопросы»
6сегодня, 12:25
Рич Пол об обмене Дончича: «Я не знал, да никто не знал. В противном случае это не сработало бы»
8сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
сегодня, 14:45
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
1сегодня, 14:38
Вышел новый выпуск «Вида сверху», посвященный Матчу звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 14:26Видео
Максим Гафуров: «Пари НН» по силам завоевать Кубок России»
сегодня, 14:13
Андрей Ведищев: «Жалею, что не стал тренером раньше»
1сегодня, 13:49
Леандро Больмаро пропустит как минимум две недели из-за травмы плеча
сегодня, 13:28
«Сказ о том, как ЦСКА Матч Всех Звезд покорял». Армейцы представили сюжет о звездном уикенде Единой лиги
сегодня, 10:53Видео
Джей Джей Редик о Матче звезд: «Не смотрел вообще ничего из этой хрени»
8сегодня, 08:11
Для мужских сборных России в Новогорске прошли лекции по антидопингу
сегодня, 07:22
В «Реале» сомневаются по поводу продления контракта с Джананом Мусой. Клубу не нравится, что игрок проваливается в важных матчах
сегодня, 04:51