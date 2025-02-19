Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»

Андрей Зубков считает, что из клубов Топ-4 Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС.

«Сильнее всех, на мой взгляд, выглядит УНИКС. Неважно, с каким соперником они играют, выигрывают «+50» или проигрывают «-5», они прессингуют все 40 минут. Бьются как единый кулак, один за всех и все за одного. Все это идет с тренировок. Как тренируются, так и играют. Часто приводим пример Маркоса Найта нашим игрокам. Человек в своем возрасте, не хочу называть его ветераном, продолжает прессинговать по всей площадке с сумасшедшим азартом. Плюс мне очень импонирует его игра в защитном плане.

Посмотрим, как на Казани скажется перерыв. Продолжат ли они дальше играть на таком кураже? Но пока их игра кажется самой стабильной. У «Зенита », «Локо», ЦСКА есть взлеты и падения. Казанцы же начали не очень, но потом выдали мощную победную серию.

Хотя у УНИКСа пока худший показатель в матчах с прямыми конкурентами, а у занимающего четвертое место «Локо», наоборот, лучший.

Меня тоже это удивляет. Задал тот же вопрос помощнику главного тренера краснодарцев. Почему вы так здорово играете с грандами, но потом отдаете свои игры? С одной стороны, их можно понять. Из-за закрытого аэропорта им очень тяжело с переездами. Очень много времени проводят в дороге. Плюс могут уехать на выезд на три недели. Это, безусловно, непросто для баскетболистов. Главное, что они держатся в четверке, а плей-офф все покажет», – сказал форвард МБА-МАИ .